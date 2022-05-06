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وزير الدفاع اليمني: انتشار قوة المهام البحرية متعددة الجنسيات انتهاك صارخ للمياه الإقليمية اليمنية ويهدف لمحاصرة اليمن ونهب ثرواته

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

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