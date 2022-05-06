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وزير الدفاع اليمني: من خلال متابعتنا لمجريات ووقائع السيناريو السياسي الجديد تتكوّن لدينا صورة واضحة بأنه لا نية لدى دول العدوان للسلام

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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