الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢
٠٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس المجلس الأعلى لليبيا يؤكد المشاركة بالجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري

رئيس المجلس الأعلى لليبيا يؤكد المشاركة بالجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، أن رئيس المجلس الأعلى للدولة أكد لها التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.

العالم- ليبيا

وقالت ويليامز في تصريح عبر "تويتر": "التقيت الليلة الماضية في طرابلس بالسيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وأطلعته على نتائج زياراتي إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".

وأضافت: "أكد المشري مجددا خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو لتحقيق الهدف الذي شكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".

وفي بيانه عن لقاء المشري ووليامز، قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، إن اللقاء استعرض "الجهود المبذولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق".

روابط ذات صلة

ليبيا.."ستيفاني وليامز" تدعو لوضع الخلافات جانبا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'هيومن رايتس': لبنان بحاجة لخطط موثوقة لأزمة التعليم

الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو لحوار حقيقي

صافرات الانذار تنطلق داخل مطار بغداد الدولي.. ما السبب؟

الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء الغبار في العراق

مصور ايراني يفوز بالميدالية الذهبية بمهرجان التصوير في تركيا

رئيس المجلس الأعلى لليبيا يؤكد المشاركة بالجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري