الأنواء الجوية تحدد موعد انتهاء الغبار في العراق

العالم - العراق

وذكرت الهيئة بحسب وثيقة، أنه "من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بالحالة الغبارية لهذا اليوم الجمعة، بسبب تقدم امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط مما يؤدي إلى تصاعد الغبار مرة أخرى وابتداءً من الأقسام الغربية للبلاد مع فرصة لحدوث عواصف غبارية مما يسبب تردي في مدى الرؤية الأفقية ما دون 5000 متر، وفي العواصف أقل من 1000 متر، ثم يمتد إلى باقي المناطق الوسطى والجنوبية".



وأضافت، أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون خلال اليومين المقبلين غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتوسطة وحدوث عواصف رعدية اضافة إلى تصاعد غبار خفيف في بعض اقسامها".



وأشارت الهيئة إلى أن "طقس المنطقتين الوسطى والجنوبية سيشهد غبار خفيف إلى متوسط الكثافة يومي السبت والأحد".



وعن موعد انتهاء موجات الغبار في البلاد، أوضحت هيئة الأنواء، أن "الطقس ومدى الرؤية سيتحسن في أغلب مناطق البلاد صباح يوم الاثنين الموافق 9/5/2022".



