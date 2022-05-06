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نذر الحرب.. 18 مقاتلة صينية تدخل أجواء تايوان

نذر الحرب.. 18 مقاتلة صينية تدخل أجواء تايوان
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن الجيش الصيني أرسل، اليوم الجمعة، 18 طائرة عسكرية إلى منطقة السواحل التايوانية.

العالم- أسيا

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "في 6 مايو، دخلت 18 طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي (الصيني) منطقة عمل الدفاع الجوي للجزيرة (طائرتان للإنذار المبكر والسيطرة من طراز كيه جي 500، وطائرتان من طراز "شيآن إتش- 6"، قاذفتا قنابل، وست مقاتلات من طراز "جي-11" وست مقاتلات من طراز "جي -16"، بالإضافة إلى طائرتين من "طراز يو-8".

وكانت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية وجزيرة تايوان انقطعت، في عام 1949، بعد أن انتقلت قوات الكومنتانج بقيادة تشيانج كاي شيك، التي هُزمت في الحرب الأهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، إلى تايوان.

واستؤنفت الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين تايوان والبر الرئيسي للصين، في أواخر الثمانينيات.

ومنذ أوائل التسعينيات، بدأ الطرفان بالتواصل، من خلال المنظمات غير الحكومية، ومن بينها جمعية بكين لتنمية العلاقات عبر مضيق تايوان، وصندوق تبادل مضيق تايبيه.

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نذر الحرب.. 18 مقاتلة صينية تدخل أجواء تايوان