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شاهد..البرنامج الانتخابي للائحة قادرون في الانتخابات اللبنانية

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد احمد العاصي مرشح في لائحة قادرون عن دائرة جنوب الاولى صيدا جزين أن هدف الحزب السياسي الوصول الى السلطة، لان من يمتلك برنامج سياسي حقيقي ولدية رؤية لادراة مجتمع يحتاج الوصول الى السلطة من اجل تنفيذ هذا البرنامج.

العالم - خاص بالعالم

قال العاصي العاصي في حديث لبرنامج "خيار لبنان" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن حركة مواطنون ومواطنات في دولة حزب سياسي، نشأ في عام 2016 وموجود خارج السلطة، ويسعى كحزب سياسي للوصول الى السلطة مع برنامج حكم لادارة المجتمع بالازمة ومابعد الازمة.

وحول لماذا كل القوى التي نزلت الى الشارع في 17 تشرين لم تجتمع على رؤية واحدة قال العاصي، إن السبب الاساسى هو العمل الفردي وحب الظهور والقيادة، والاهم انهم لايشبوه وكانوا مختلفين عن بعض في كيفية رؤيتهم الى المجتمع وسبب وكيفية معالجة أزمة لبنان.

وحول شعار حركة مواطنون ومواطنات في دولة " قادرين نخلي الأزمة فرصة"، قال، ان المجتمع الذي من عام 1992 الى اليوم من يعاني من ازمة عزل الوصول الى السلطة وقدرتها في التأثير على مجتمعها، ونظام اقتصاي سئ جدا مبني على هجرة الشباب، لهذا يصبح الفرد يفكر كيف يستطيع ان يغيير هذا النظام.

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