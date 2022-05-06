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لجنة شئون الاسرى باليمن ترد على مزاعم السعودية الافراج عن 163 اسيرا

لجنة شئون الاسرى باليمن ترد على مزاعم السعودية الافراج عن 163 اسيرا
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

اصدرت اللجنة الوطنية لشئون الاسرى والمعتقلين اليمنية، اليوم الجمعة، بيانا ردا على مزاعم السعودية الافراج عن 163 اسيراً من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية.

العالم - اليمن

وجاء في البيان : "بعد أن اعلن النظام السعودي عما أسماها بمبادرة للافراج عن 163 اسيراً من مقاتلي الجيش واللجان الشعبية قمنا بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر للترتيبات اللازمه ،وبعد ثلاثة أيام من الاعلان المزعوم التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر بعد زيارتهم المحتجزين والذي تبين ان عددهم 126 محتجزاً فقط وليسوا 163 كما اعلن النظام السعودي ، كما استلمنا منهم الكشوفات وقمنا بفحصها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الاسرى والمعتقلين لدينا وقد تبين التالي :-

- ان جميع المحتجزين ليسوا اسرى حرب ماعدى خمسة منهم فقط و4 مختطفين صيادين تم اختطافهم من البحر الاحمر ،وان بقية الاسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشئون الاسرى ونحن وإن كنا نرحب بإطلاق سراح أي يمني إلا أن عليهم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة حقوق الانسان.
- ان من بين المحتجزين 9 اجانب من جنسيات افريقية لا علاقة لنا بهم .

ونؤكد اننا في اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى معنيين بمتابعة وتحرير كل اسرى الجيش واللجان الشعبية وعلى هذا الاساس قمنا باستقبال التسعة الاسرى والمختطفين .

كما نؤكد ان ملف الاسرى ملفاً انسانياً يجب عدم استغلاله للمزايدات والابتزاز ولا يمكننا السماح للنظام السعودي بتسييسه واستهداف العمالة اليمنية او المعتقلين من الجنسيات المختلفه وتقديمهم على انهم اسرى حرب.

كما نؤكد اننا خلال هذا العام قمنا بعدة مبادرات انسانية من جانب واحد افرجنا فيها عن اكثر من 400 أسير حرب من اسرى الطرف الاخر بدون اي مزايدة او تلفيق لاننا نؤمن بأنه ملفاً انسانياً بامتياز".

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