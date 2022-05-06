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شاهد..سلاح الطاقة الروسي لا يزال يرعب القارة الاوروبية

الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

بعد أن اعلنت مفوضية الاتحاد نيتها فرض حظر على النفط الروسي خرجت المجرد لتغرد خارج السرب وتؤكد رفضها لهذه العقوبات بشكلها الحالي.

العالم - خاص بالعالم

واتهمت المجر التكتل الاوروبي بتجاوز الخط الاحمر والمساس بالوحدة بفرضه حظرا على واردات النفط الروسي.

وأكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده لا يمكنها دعم حزمة العقوبات الاوروبية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "حظر واردات النفط الروسي بمثابة إلقاء قنبلة ذرية على الاقتصاد المجري، نحن مستعدون للتفاوض حول اقتراح جديد يتناسب مع مصالحنا، ولن نرسل اي اسلحة الى اوكرانيا".

المفوضية الأوروبية حاولت تقديم اجراء تعديل على خطة الحظر وادخال تعديلات جديدة في محاولة لكسب تأييد الدول المترددة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاقتراح المعدل، يشمل منح المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مزيدا من الوقت للتكيف مع الحظر، ومساعدة تلك الدول في تحديث البنية التحتية النفطية لديها.

وبموجب الاقتراح الأصلي، سيتعين على دول التكتل التوقف عن شراء النفط الخام الروسي بعد ستة أشهر من اعتماد القرار، ووقف واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا بحلول نهاية العام الجاري.

بالنظر الى سوق الطاقة فأوروبا تستورد الجزء الاكبر من النفط والغاز من روسيا وحدها، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي مليونين ومئتي الف برميل يوميا من النفط الخام الروسي، ومليون ومئتي الف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة، مثل الديزل وغيرها.

ومحاولة حظر الواردات الروسية سينعكس سلبا على المواطن الاوروبي، حيث سترتفع جميع المنتجات المرتبطة بالنفط، اما روسيا فانه لا يزال امامها السوق الاسيوي لا سيما الصين لتصدير الطاقة اليه، وعبر هذه الطريقة تستطيع ان تلتف على العقوبات التي سيتضرر منها الاتحاد الاوروبي بشكل اكبر من موسكو.

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