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واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية هذا الشهر

واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية هذا الشهر
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة أن كوريا الشمالية قد تجري هذا الشهر أول تجربة نووية لها منذ العام 2017.

العالم-الامريكيتان

وقالت جالينا بورتر متحدثة باسم الدبلوماسية الأمريكية للصحفيين إنه بحسب ما توصلت اليه واشنطن، فإن بيونغ يانغ تعد موقع بونغيي ري للتجارب وقد تكون جاهزة لإجراء اختبار فيه اعتبارا من هذا الشهر".

وصحرت بأن هذا سيشكل تجربتها النووية السابعة.

والأربعاء، كشفت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية تفاصيل عن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن "الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في غضون منتصف النهار نحو البحر الشرقي، قطع مسافة 470 كيلومترا على ارتفاع 780 كيلومترا بسرعة 11 ماخ".

ورأت الهيئة أن "إطلاق كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية لا يمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية فقط، بل للمجتمع الدولي أيضا، ويعد انتهاكا سافرا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة"، داعية كوريا الشمالية إلى "الوقف الفوري لعملية إطلاق الصواريخ".

وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يتتبع ويراقب التحركات ذات الصلة عن كثب ويحافظ على حالة الاستعداد.

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واشنطن: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية هذا الشهر

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