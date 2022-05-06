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تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني

تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني
الجمعة ٠٦ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مجلة "دير شبيغل" الألمانية بأن بعض الأجهزة الحكومية في البلاد تعرضت لهجوم سيبراني مطلع الأسبوع الجاري.

العالم-اوروبا

وحسب تقرير للمجلة، فإن الهجوم استهدف مواقع الشرطة الاتحادية الألمانية وقسم القضايا الجنائية والبوندستاغ، والموقع التابع للحزب الاشتراكي الديمقراطي والخاص بالمستشار أولاف شولتز.

وأكد المتحدث باسم البوندستاغ عدم وقوع أي أضرار نتيجة الهجوم، فيما تحدثت بعض الأجهزة الأخرى عن حالات عمل مواقعها ببطء.

وأفادت "دير شبيغل" بأن الهجوم نفذته جماعة الهاكرز "Killnet" التي يزعم أنها على صلة بروسيا.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الجماعة كانت تقف وراء الهجمات السيبرانية على مصرف KfW الألماني الكبير ومطاري بريمن وهامبورغ في أوائل أبريل الماضي.

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تعرض أجهزة حكومية في ألمانيا لهجوم سيبراني

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