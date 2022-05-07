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بانوراما..

تطموح السعودية في الانتخابات اللبنانية ومستقبل الديمقراطية في تونس

تطموح السعودية في الانتخابات اللبنانية ومستقبل الديمقراطية في تونس
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تناول برنامج بانوراما في ملفه الاول.. المعركة الانتخابية حامية في لبنان لجهة التدخلات السعودية الاميركية والضغوط التي تمارسها الرياض على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

العالم - بانوراما

الحريري الذي رفض المشاركة في تلك الانتخابات ترشحا واقتراعا لا زال يتعرض لهجمة شرسة من الاعلام السعودي ومن حلفاء له يحملونه مسؤولية تشرذم الصوت السني وتداعياته على نتيجة صناديق الاقتراع في الخامس عشر من ايار مايو الجاري.

وفي ملف بانوراما الثاني تناول: تجديد اتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام.

يأتي ذلك فيما يعبر التونسيون عن مخاوفهم على مستقبل الديمقراطية في البلاد بعد سيطرة الرئيس على مفاصل الحكم في البلاد ونيته حل جميع الأحزاب السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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