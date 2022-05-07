تطموح السعودية في الانتخابات اللبنانية ومستقبل الديمقراطية في تونس

العالم - بانوراما

الحريري الذي رفض المشاركة في تلك الانتخابات ترشحا واقتراعا لا زال يتعرض لهجمة شرسة من الاعلام السعودي ومن حلفاء له يحملونه مسؤولية تشرذم الصوت السني وتداعياته على نتيجة صناديق الاقتراع في الخامس عشر من ايار مايو الجاري.

وفي ملف بانوراما الثاني تناول: تجديد اتحاد العام التونسي للشغل رفضه لأي مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم ومزيد من الانقسام.

يأتي ذلك فيما يعبر التونسيون عن مخاوفهم على مستقبل الديمقراطية في البلاد بعد سيطرة الرئيس على مفاصل الحكم في البلاد ونيته حل جميع الأحزاب السياسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.