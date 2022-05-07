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تعاون ايراني اممي في تنظيم دورة تدريبية للدبلوماسية التجارية

تعاون ايراني اممي في تنظيم دورة تدريبية للدبلوماسية التجارية
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

ستعقد اليوم وغدا في طهران دورة تدريبية متطورة للدبلوماسية التجارية بالتعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ومنظمة الامم المتحدة بحضور مدرسين من مركز التجارة الدولي.

العالم - إيران

واعلنت دائرة الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الايرانية بان خبراء الاقتصاد والشؤون الدولية بوزارة الخارجية الايرانية سيحضرون في هذه الدورة مع الخبراء والمستشارين التجاريين بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وتهدف الدورة للمزيد من تعرف المشاركين على تطورات نظام التجارة الدولية والاطلاع على التجارب الناجحة للدول النامية في مجال الدبلوماسية التجارية.

وسيطلع المشاركون على احدث اساليب ومنجزات مركز التجارة الدولي في مجال التسهيلات التجارية وتوفير الامكانيات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتعرفون عن كثب على وسائل ونماذج تحليل الاسواق الهدف.

وتعد التجارة الخارجية خاصة مع الدول الجارة من ضمن اولويات الدبلوماسية الاقتصادية لحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية ويتولى الخبراء الاقتصاديون والملحقون التجاريون في سفارات البلاد في الخارج دورا خاصا في هذا المجال.

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