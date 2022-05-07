السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تحصد 6 مدليات ذهبية في اولمبياد الصم بالبرازيل

ايران تحصد 6 مدليات ذهبية في اولمبياد الصم بالبرازيل
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

احرزت ايران ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية واحدة في لعبة التايكواندو بدورة الالعاب الاولمبية للصم 2021 الجارية في البرازيل حاليا ليرتفع رصيدها من الميداليات الذهبية الى 6 .

العالم - إيران

ففي منافسات التايكواندو بومسي الفرقية بالمرحلة النهائية تقلد الفريق الايراني الميدالية الذهبية بحصوله على 7.24 نقاط متفوقا على فرق تركيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والارجنتين والمانيا واوزبكستان والمكسيك.

وضم الفريق الايراني اللاعب مرتضى رضا صفت واللاعبة مريم خدابندة.

وفي منافسات التايكواندو بومسي الفردية للسيدات تقلدت مريم خدابندة الميدالية الذهبية فيما تقلد مرتضى رضا صفت في منافسات التايكواندو الفردية للرجال الميدالية الفضية.

وتفوقت خدابندة في المرحلة النهائية على منافساتها التسعة بحصولها على 6.90 نقاط فيما حل رضا صفت في المركز الثاني بحصوله بين 11 منافسا على 7.22 نقاط بعد منافسه الكوري الجنوبي الذي حصل على 7.40 نقاط.

وكانت دورة الالعاب الاولمبية الـ 24 للصم قد انطلقت يوم الاحد الماضي بمشاركة اكثر من 4 آلاف رياضي ورياضية من 80 دولة يتنافسون في اطار 20 لعبة رياضية.

وتضم البعثة الرياضية الايرانية لهذه الدورة 59 رياضيا و 16 رياضية يخوضون المنافسات في اطار 8 العاب رياضية وهي؛ كرة القدم والجودو والرماية والكاراتيه والكرة الطائرة الشاطئية والعاب القوى والتايكواندو والمصارعة الحرة والرومانية.

روابط ذات صلة

12 حالة وفاة جديدة بكورونا في ايران

رئيس منظمة التعبئة: الشعب الايراني جاهز لمواجهة أي تهديد

شاهد..فتح صناديق الاقتراع امام المغتربين اللبنانيين في ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الزراعة السورية تعلق على حريق شب في أكداس القمح بدرعا + صور

الإحتلال يدمر منزل عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار فندق هافانا إلى 22 قتيلا

تعاون ايراني اممي في تنظيم دورة تدريبية للدبلوماسية التجارية

ايران تحصد 6 مدليات ذهبية في اولمبياد الصم بالبرازيل

أبو مرزوق يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس إلى روسيا