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مصادر فلسطينية: إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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