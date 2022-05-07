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الإحتلال يدمر منزل عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

دمرت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، فجر السبت، منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية بأن فرق الهندسة التابعة لجيش الاحتلال قامت بحفر الجدران الداخلية لمنزل الأسير عمر جرادات، قبل أن تقدم على تفجير الجدران ومن ثم تواصل عملية تدمير المنزل.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق من فجر اليوم منزل الأسير عمر جرادات أحد منفذي عملية مستوطنة "حومش" والذي صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار هدمه بدعوى ضلوعه وأشقاءه في عملية "حومش" منتصف كانون أول من العام الماضي.

ورافقت قوات الاحتلال أليات وجرافات عسكرية ، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية وانتشار لقناصة جيش الاحتلال على أسطح المنازل.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تتضمن دوريات عسكرية وجرافات خرجت من حاجز سالم العسكري برفقة تعزيزات ضخمة لتقتحم بلدة السيلة الحارثية كفرق اسناد من جهة بلدة اليامون غرب جنين.

وأفاد شهود بأن أكثر من 100 دورية عسكرية خرجت من معسكر سالم غرب جنين وحاصرت البلدة، كما أغلقت كافة المداخل، فيما شوهدت قوات من المستعربين تقتحم منازل وتحولها لنقاط رصد ومراقبة.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل عائلة عمر القابع في سجون الاحتلال مع والدته وأشقاءه غيث ومنتصر ووالدتهم وخالهم أحمد الذي هدم منزله قبل شهرين.

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الإحتلال يدمر منزل عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين

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