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شاهد.. لماذا تضرب المقاومة قلب تل ابيب تحديداً؟

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو المكتب السياسي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، ان العديد من العمليات الفدائية البطولية في قلب تل ابيب ومن قبلها عمليات بئر السبع والخضيرة، يدلل على ان بيئة وثقافة المقاومة باتت تتولد وتتراكم يومياً لدى الشعب الفلسطيني.

خاص بالعالم

وقال فيصل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان العمليات الفدائية الى جانب التصدي والاشتباك الدائم للفلسطينيين مع المستوطنين في مدينة القدس المحتلة وفي باب العمود وحي الشيخ الجراح وايضاً في مناطق اراضي 48، انما تأتي تمسكاً بالهوية الفلسطينية ودفاعاً عنها ضد التمييز والقهر، وضد الحصار لقطاع غزة، وضد محاولات فرض صفقة القرن التي تسعى للتوطين وتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد فيصل على ان هذه العمليات تؤكد من جديد ان المنظومة الامنية العسكرية الاسرائيلية لم تستطع ان تواجه مثل هكذا عمل بطولي اسطوري خارق، وهي تؤكد على هشاشة المنظومة الاسرائيلية وعلى القدرة الردعية التي تتهاوى لبينيت وجيشه الذي حاول ترميم قدرته ولكنه لم ينجح بسبب العمليات الفدائية.

ولفت الى ان الهدف من عمليات المقاومة، كسر هيبة الاحتلال وكل منظومته الامنية والعسكرية ورداً حقيقياً على محاولات التهويد والاسرلة والاستيطان ومشروع الضم الاسرائيلي وصفقة القرن الامريكية.

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