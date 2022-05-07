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النظام البحريني يحرم الأطفال من الجنسية والتعليم

النظام البحريني يحرم الأطفال من الجنسية والتعليم
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

طالبت المحامية البحرينية "بلقيس المنامي"، إنهاء معاناة طفلها المحروم من الحصول على الجنسية، وذلك بعد استنفاد كافة السبل بما فيها القانونية لما وصفته أزمة استمرت 6 أعوام وهي عمر طفلها "السيد علي قاسم".

العالم - البحرين

وأسقطت جنسية زوج المحامية بعد إدانته في قضايا أمنية، وقالت المحامية المنامي إن إسقاط جنسية زوجها "أسقط كل حقوقنا كأسرة بحرينية من الحصول على بدل السكن وغلاء المعيشة".

وقالت "حرمان أطفالي من الجنسية البحرينية بسبب إسقاط جنسية والدهم جعل أثر عقوبته يمتد لي ولأطفالي، وهذا يعد خرقا لمبدأ دستوري وهو مبدأ شخصية العقوبة".

وأوضحت أنها سعت خلال ست سنين متواصلة من خلال "مراسلات وخطابات لإدارة الجوازات ووزارة الداخلية وللنواب السابقين والحاليين وللمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها والجميع تجاهل طلباتنا".

وتابعت أنه "طالما جميع الجهات المختصة وأصحاب الشأن تجاهلونا وجب إيصال الصوت لعاهل البحرين وولي العهد ووجب إنهاء معاناة الطفل وحل قضيته، فمن حقه التعليم ومن حقه الجنسية ومن حقه الحياة الكريمة".

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