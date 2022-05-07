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مراسل العالم: مواجهة مسلحة بين طالبان واعضاء جبهة الحرية في افغانستان في ولاية بنجشير وانباء عن سيطرة الجبهة على بعض المناطق

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

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