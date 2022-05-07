مسيرة فولاد خوزستان الإيراني بدوري الأبطال 2022

العالم - إيران

ويستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم مسيرة الأندية التي تأهلت عن دور المجموعات وهي الهلال السعودي والريان القطري (المجموعة الأولى)، الشباب السعودي (المجموعة الثانية)، فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي (المجموعة الثالثة)، الدحيل القطري (المجموعة الرابعة)، الفيصلي السعودي وناساف الأوزبكي (المجموعة الخامسة).

وهذه المرة الثانية التي يتجاوز فيها فولاد دور المجموعات بعد نسخة عام 2014، حيث نجح في جمع 12 نقطة من 3 انتصارات وتعادل في مثلها على الرغم من تسجيله 5 أهداف فقط، في حين اهتزت شباكه ثلاث مرات.



وتفوق فولاد على فرق المجموعة التي ضمت شباب الأهلي دبي الإماراتي صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والغرافة القطري الذي جاء ثالثاً برصيد 5 نقاط، ثم آهال التركماني برصيد 4 نقاط.



بدأ الفريق الإيراني مشواره بتعادل سلبي أمام الغرافة، ثم بتعادل آخر أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي في لقاء أضاع فيه فرصة حصد النقاط الثلاث بعد أن أحرز الأخير هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

في الجولة الثالثة حقق فولاد فوزاً صعباً على آهال بهدف لموسى كوليبالي جاء في الدقيقة 90+7، ثم كرر النتيجة ذاتها بهدف سجله هذه المرة أياندا بوساتي في الدقيقة 39، ونجح مرة أخرى بتحقيق الفوز بهدف على الغرافة سجله لوسيانو بيريرا في الشوط الأول.



وحسم فولاد قمة مباريات المجموعة أمام شباب الأهلي دبي بالتعادل بهدف بيريرا، قبل أن يتعادل الأخير بواسطة يحيى الغساني ليتأهل الفريقان إلى الدور المقبل من المسابقة.

وبرز العديد من اللاعبين في صفوف فولاد في البطولة، فبالإضافة لبيريرا وباتوسي وكوليبالي، تألق الحارس شهاب غوردان في الذود عن مرماه وكان من بين العناصر الرئيسية التي ساهمت في تأهل الفريق.



ويواجه فولاد خوزستان الإيراني نظيره الفيصلي السعودي في دور الـ16 عن منطقة الغرب في حين يلعب الشباب السعودي مع نظيره ناساف الأوزبكي، والدحيل القطري مع مواطنه الريان، وحامل اللقب الهلال السعودي مع شباب الأهلي دبي.