السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٧:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بحضور كبار الشخصيات السياسية..

انطلاق مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر في بغداد (فيديو وصور)

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، صباح السبت، مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر الفقيد عبد الكريم الأنصاري بحضور كبار الشخصيات السياسية، وقادة الحشد الشعبي، وسط مشاركة جماهيرية واسعة.

العالم-العراق

وحضر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مراسم تشييع الفقيد عبدالكريم الأنصاري برفقة عدد من القادة السياسيين في العاصمة بغداد.

وشهدت منطقة الكرادة والجادرية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انطلاق التشييع بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد.

تشييع الانصاري

وكان الأنصاري قد لقي مصرعه أمس الجمعة بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق، نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي مما أدى إلى وفاته واثنين من مرافقيه.

وتقلد الأنصاري، إضافة لكونه نائباً للأمين العام لمنظمة بدر، مناصب تنفيذية وتشريعية، إذ كان وزيراً أسبق للبلديات، ونائباً أسبق في الجلس النيابي.

ط

روابط ذات صلة

الرئاسات الثلاث والقوى السياسية تعزي بوفاة أبو مريم الأنصاري

العراق: وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر .. العامري والكاظمي يعزيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'النهضة' ترفض الحوار 'الصوري والانتقائي' في تونس

حسن مشيمع معزول منذ 10 أشهر بعد رفضه الإفراج المشروط

النظام البحريني يحرم الأطفال من الجنسية والتعليم

بحضور كبار الشخصيات السياسية.. انطلاق مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر في بغداد (فيديو وصور)

العملية البطولية قرب تل ابيب وتهاوي أمن الكيان

كيف تهاوى أمن الكيان المحتل مع خطابات السنوار النارية؟