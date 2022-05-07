انطلاق مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر في بغداد (فيديو وصور)

العالم-العراق

وحضر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مراسم تشييع الفقيد عبدالكريم الأنصاري برفقة عدد من القادة السياسيين في العاصمة بغداد.

وشهدت منطقة الكرادة والجادرية إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انطلاق التشييع بالقرب من الجسر المعلق وسط بغداد.

تشييع الانصاري

وكان الأنصاري قد لقي مصرعه أمس الجمعة بحادث سير في محافظة ميسان جنوبي العراق، نتيجة انقلاب عجلته في ناحية علي الشرقي مما أدى إلى وفاته واثنين من مرافقيه.

وتقلد الأنصاري، إضافة لكونه نائباً للأمين العام لمنظمة بدر، مناصب تنفيذية وتشريعية، إذ كان وزيراً أسبق للبلديات، ونائباً أسبق في الجلس النيابي.

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