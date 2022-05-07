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140 خرقاً للهدنة ارتكبتها قوى العدوان لسعودي خلال يوم واحد

140 خرقاً للهدنة ارتكبتها قوى العدوان لسعودي خلال يوم واحد
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 140 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني لوكالة "سبأ نت"، أن خروقات العدوان تمثلت في خرق تحليق للطيران الحربي المعادي في أجواء منطقة حيران بمحافظة حجة و43 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى تسجيل خرق بضربة جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الشامرية بمنطقة حجر بتار بمحافظة الضالع.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في حيران وغرب حرض ورشاحة الغربية بمحافظة حجة.

ولفت المصدر إلى تسجيل 73 خرقا بإطلاق نار كثيف على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، الجوف، حجة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وذكر المصدر أنه تم رصد 19 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في الوادي وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البتول بمحافظة صعدة، واستهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض بمحافظة حجة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً لمرتزقة العدوان، استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الحوامرة بمحافظة تعز، في حين استهدف قصف مدفعي للمرتزقة مواقع الجيش واللجان في البقاع والصوح بمنطقة نجران، وتبة رباحة والمطعن والخوبة بمنطقة جيزان.

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140 خرقاً للهدنة ارتكبتها قوى العدوان لسعودي خلال يوم واحد

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