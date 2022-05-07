أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 07 مايو 2022

جمهوري اسلامي ..

مصرع ثلاثة صهاينة في هجوم لمقاومين فلسطينيين إثنين ببلدة العاد قرب تل أبيب

وطن امروز ..

إستمرار إستهداف الصهاينة .. رابع عمليات إنتقامية فلسطينية خلال شهر ومصرع ثلاثة مستوطنين

جوان ..

محافل مجلس الشورى .. قدرات إيران الصاروخية وبمجال المسيرات غير قابلة للنقاش والتفاوض

ابتكار ..

الحشد الشعبي العراقي يحبط مخططا داعشيا للتغلغل بمحافظة ديالى

رسالت ..

محافل أمريكية تتحدث عن تقديم واشنطن معلومات إستخبارية لأوكرانيا لإستهداف الجنرالات الروس

كيهان ..

هنغاريا تؤكد قيام عشرة بلدان أوروبية بشراء الغاز الروسي بالروبل بصورة خفية

مردم سالاري ..

جدل ساخن بين مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض حول مفاوضات فيينا والإتفاق النووي

خراسان ..

سفينة أردوغان الإقتصادية تصطدم بجبل جليد... التضخم يتجاوز السبعين بالمئة في رقم قياسي

حمايت ..

إجراءات إحترازية بالصين مقابل إحتمال مواجهة عقوبات غربية شبيهة بالمفروضة على روسيا

ايران ..

روسيا تحذر من إندلاع حرب إقتصادية عالمية بسبب العقوبات الغربية ضدها

قدس ..

أوكرانيا تتحدث عن إستهداف سفينة حربية روسية أخرى في البحر الأسود

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( هلع في إلعاد ).. قلب الفلسطينيون الطاولة تماما على الكيان الصهيوني في ذكرى تأسيسه المشؤوم وردوا على جرائمه بالقدس وانتهاكاته لحرمة المسجد الاقصى المبارك.

الرد تمثل بعملية بطولية لشابين فلسطينيين في بلدة إلعاد القريبة من تل أبيب أوقعت ثلاثة قتلى صهاينة وأصابت خمسة آخرين هذه العملية البطولية هزت الكيان الصهيوني في ذكرى تأسيسه الشيطاني وادت الى ايجاد فوضى امنية عارمة بحثا عن هذين الشابين .

والمسالة هنا هي ان هذه العملية البطولية لم تكشف مرة اخرى عن مدى هشاشة وضعف هذا الكيان فحسب بل اكدت ايضا واقع نجاح الشعب الفلسطيني في فتحة جبهة مقاومة ثالثة الى جانب غزة والضفة الغربية , جبهة في عمق اراضي 1948 وفي قلب تل ابيب نفسها . ان عملية العاد مؤشر واضح على على اتساع دائرة مقاومة الشعب الفلسطيني وعلى قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية هائلة لن تكون الحجارة سلاحها هذه المرة .

جوان ..

كتبت صحيفة جوان عن تلبد سحب قاتمة في سماء العلاقات بين روسيا والكيان الصهيوني في مقالها ( موسكو وتل أبيب وجها لوجه بسوريا ).. الكيان الصهيوني كشف عن اوراقه بشان الازمة الاوكرانية في نهاية المطاف وبعد تردد ومراوغات تحسبا من اغضاب روسيا.

تل ابيب شجبت رسميا في الاونة الاخيرة الحرب التي تشنها روسيا على اوكرانيا واتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب كما قامت بارسال دعم عسكري للجيش الاوكراني الامر الذي ادى الى نفاد صبر موسكو .

وزير الخارجية الروسي لمح بعدها إلى وجود أصول يهودية للزعيم النازي أدولف هتلر,الأمر الذي فجر غضب الكيان ان الحرب الكلامية المتصاعدة بين روسيا والكيان باتت مرشحة لدفع الامور الى مرحلة ساخنة على الارض, فالرد الروسي على ارسال الكيان اسلحة للجيش الاوكراني قد يأتي هذه المرة في سوريا , فالى حد الان اتخذت روسيا موقفا متحفظا ازاء الغارات الصهيونية على سوريا , ولكن اللهجة الروسية باتت اكثر حزما ازاء هذه الغارات وقد تدخل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية سواءا لدى القوات السورية او في قاعدة "حميميم " العسكرية الروسية بسوريا الى ميدان المواجهة وعندها ستجد تل ابيب نفسها في مأزق كبير .

سياست روز ..

في مقالها ( أساليب إثبتت عدم جدواها ) كتبت صحيفة سياست روز عن الانتخابات البلدية ببريطانيا .. تلقى حزب المحافظين صفعة مؤلمة بهزيمته في الانتخابات البلدية بلندن مقابل حزبي العمال والاحرار.

إن هذا الفشل سيدعم الأصوات التي تطالب باقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون داخل أوساط حزب المحافظين الحاكم نفسه وعلى اعتبار ان اقالته خاصة بعد فضيحة انتهاكه لاجراءات الاغلاق والقيود الخاصة بمكافحة كورونا , ستعيد ثقة الناخب البريطاني بحزب المحافظين . الا ان المسألة هنا هي ان اهتزاز مكانة حزب المحافظين لا ترتبط فقط بهذه الفضيحة بل بمواقف حكومة جونسون وحزب المحافظين بشكل عام ازاء القضايا الاقتصادية بالدرجة الاولى وبعدم اقتناع الناخبين بالذرائع التي تطرحها هذه الحكومة لتبرير موقفها ازاء الازمة الاوكرانية عبر اسلوب الترويع من روسيا وهو موقف بات يزيد من الاعباء المعيشية للمواطن البريطاني ويزيد من مخاوفه من الانزلاق في ازمة بالغة الخطورة .

ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقالها (إصطياد الصهاينة ما زال مستمرا )..عملية بلدة إلعاد القريبة من تل ابيب وضعت النقاط فوق الحروف لاستمرار العلمليات الفلسطينية البطولية في قلب الكيان الصهيوني .

هذه العملية الشجاعة جسدت آفاقا مرعبة للكيان الصهيوني وللصهاينة ولمستقبل هذا الكيان الغاصب ان ما يحدث منذ مطلع شهر مارس اذار الماضي من عمليات فلسطينية في اراضي عام 1948 وفي تل ابيب نفسها , يجسد واقع هشاشة الكيان الغاصب الامر الذي سيسرع من وتيرة الهجرة المعاكسة بعد انهيار اكذوبة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر وانهيار الامن الداخلي في فلسطين المحتلة والى درجة تخبط قوى الامن مقابل الضربات الفلسطينية المستمرة.

ان عملية العاد جاءت ردا على جرائم في القدس وانتهاكاته لحرمة المسجدالاقصى وكرسالة تحذير للصهاينة من ان يد المقاومة ستطالهم اينما كانوا .

اطلاعات ...

كتبت صحيفة اطلاعات في تقرير لها عن تأكيد محافل اعلامية امريكية من ان ( العلاقات الأمريكية السعودية تتجه نحو القطيعة ) قائلة ..لا تستبعد محافل اعلامية امريكية ومن بينها صحيفة " وال ستريت جورنال" ان تتفاقم اجواء الفتور والبرود في العلاقات بين واشنطن والرياض .

إن العلاقات الأمريكية السعودية دخلت مرحلة برود منذ وصول بايدن للسلطة وهناك مؤشرات حول إحتمال حدوث قطيعة فبايدن سمح بنشر معلومات استخبارية حول دور ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي كما قام بسحب نظم دفاع صاروخية امريكية من السعودية , وردت السعودية في الاونة الاخيرة برفض طلب بايدن بزيادة انتاجها النفطي لتغطية النقص في الاسواق الناجم عن المقاطعة الغربية للنفط الروسي , كما تعامل ولي العهد السعودي بلا مبالاة في لقائه بالرياض مع مستشار الامن القومي الامريكي.

وهناك رهان سعودي على عودة ترامب للسلطة .

وطن امروز ..

كتبت صحيفة وطن امروز في تقريرها ( وزير الدفاع اليمني يحذر المعتدين)..وجه وزير دفاع حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء تحذيرات صريح للتحالف السعودي من مغبة عدم الالتزام بالهدنة مشيرا الى ان هذا التحالف لا يبدي اية نوايا ايجابية لاحلال السلام باليمن .

الوزير محمد ناصر العاطفي أوضح أن القوات اليمنية المشتركة ملتزمة بالهدنة لكنها مستعدة للرد على أي عدوان.

واشار الى الجهوزية العالية للقوات اليمنية وقدراتها الكبيرة على جعل المعتدين يندمون تماما منوها الى اعداد مفاجآت قاسية كبرى في حالة انتهاك التحالف للهدنة ووقف اطلاق النار.