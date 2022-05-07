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تونس: ألمانيا شريك مساند لمجهودات التنمية في تونس

تونس: ألمانيا شريك مساند لمجهودات التنمية في تونس
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين تونس وألمانيا، مثمنا الدعم المستمر الذي يقدمه الشريك الألماني لمساندة مجهودات التنمية في تونس.

العالم - تونس

وأعرب الوزير التونسي - خلال توقيع اتفاقيتي تعاون بين تونس وألمانيا الجمعة بحضور بيتر بروغيل السفير الألماني بتونس - عن ارتياحه لتطور برامج التعاون بين البلدين وانفتاحها على مجالات جديدة، مؤكدا على أهمية التركيز على قطاعي الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم حاليا من أزمات.

من جانبه، أشاد السفير الألماني في تونس بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة بين البلدين، مشددا على استعداد ألمانيا لتعزيز هذه العلاقات ولمزيد دعم برامج النهوض الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وألمانيا للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال تنفيذ برامج تتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتصرف المندمج في الموارد المائية والصرف الصحي وحماية المدن من الفيضانات.

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