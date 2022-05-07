شاهد.. مجلس الأمن يصدر بيانا بالاجماع ازاء الحرب في اوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

لأول مرة منذ بدء الحرب في أوكرانيا في الـ24 من شباط فبراير الماضي، بيان أعدته النرويج والمكسيك يصدر بالاجماع عن مجلس الامن الدولي يؤكد دعمه القوي لجهود الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لايجاد حل سلمي لهذه الحرب.

وقال سفير المكسيك لدى الامم المتحدة: "صدور القرار هو خطوة أولى في الاتّجاه الصحيح، من المشجع أن نرى الدبلوماسية تأخذ مكانها في مجلس الأمن".

وقالت سفيرة النرويج لدى الامم المتحدة مونا يول : "إنه أول قرار يتّخذه المجلس بالإجماع منذ بداية هذه الحرب الرهيبة في أوكرانيا، احتياجات الشعب الأوكراني ومعاناته تقتضي بذل أقصى الجهود من الأمم المتحدة والمجلس".



غوتيريش رحب بدعم المجلس وقال في بيان، ان مجلس الأمن تكلّم للمرة الاولى بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا واضاف أنه سيواصل بذل قصارى جهده لإيجاد طريق اللسلام.

هذا الاجماع يأتي رغم التحركات الدبلوماسية الانتقامية المتبادلة بين الروس والغرب، الخارجية الروسية قالت إن بريطانيا اتخذت قرارها النهائي وأطلقت مواجهة مفتوحة مع روسيا وأن موسكو سترد بحزم وقسوة على ممارسات لندن وحذرت من تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي.

ياتي هذا فيما رأت بكين المحاولات الجديدة لتوسع حلف الناتو هدفها الحفاظ على هيمنته، وقالت إن الموجة الجديدة من توسع الحلف في ظل الأزمة الأوكرانية محاولة لتصحيح خطأ بآخر يؤدي إلى كارثة أكبر.



وقال السفير الصيني لدى الامم المتحدة تشانغ جون: "إن بناء أمن دولة ما على حساب انعدام أمن الدول الأخرى ليس أمرا معقولا أو قابلا للتنفيذ، توسع الناتو المتكرر شرقا بعد الحرب الباردة لم يفشل فقط في جعل أوروبا أكثر أمانا، وإنما اوجد أيضا بذور الصراع".



لكن سياسات الناتو التوسعية التي كانت سببا في اشعال الحرب والدعم الغربي لاوكرانيا ما هو الا بداية لصراع طويل الامد بين الروس والغرب بحسب مسؤولين اوروبيين، رئيس هيئة الأركان الفرنسية "تييري بوركار" قال ان الغرب دخل في منافسة طويلة مع الروس واعتبر ان روسيا لن تفقد قدرتها التنافسية مع الغرب وعليه البحث عن استراتيجية للتعامل معها على هذا الأساس.