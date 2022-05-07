هل تناول خل التفاح مفيد لمريض السكر؟.. تقرير يوضح

العالم - صحة

فهناك بعض التقارير التي توضح حقيقة تأثير تناول خل التفاح على مرضى السكر، وذلك لموقع "Medicalnewstoday".



أشار التقرير، أن مرضى السكر لديهم نظام غذائي معين، ويتم عن طريق تناول بعض الأطعمة الصحية التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالجسم، والحد من تعرضه للارتفاع أو الانخفاض.

أثبتت بعض الدراسات الطبية أن خل التفاح مفيد جدا لمرضى السكر، فتناوله يساهم بشكل كبير في خفض مستويات السكر في الدم، ويحد من ارتفاعه، ولذا فهو يقوم على تنظيم نسبته بالدم، ولا غنى عن تناوله.

فخل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي من دوره التقليل من فرص الإصابة بالسمنة المسببة للإصابة بمرض السكر، ولذا فله دور في تنظيم نسبة السكر بالدم.

وأشار التقرير ، أن تناول خل التفاح يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، وذلك عن طريق تناول ملعقتين من خل التفاح يوميا للحد من ارتفاع نسبته أو ارتفاع مستويات الغلوكوز.