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وكالة الانباء السورية: اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

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