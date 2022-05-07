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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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وكالة الانباء السورية: اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور
رويترز: سيول تعلن قيام كوريا الشمالية باطلاق قذيفة مجهولة الهوية
مراسل العالم: مواجهة مسلحة بين طالبان واعضاء جبهة الحرية في افغانستان في ولاية بنجشير وانباء عن سيطرة الجبهة على بعض المناطق
مصادر فلسطينية: إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عمر جرادات ببلدة السيلة الحارثية غرب جنين
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: الاحتلال والمحتلون في تراجع والمقاومة ضد مغتصبي القدس وفلسطين حق الشعب الفلسطيني المشروع والقانوني
وزير الدفاع اليمني: من خلال متابعتنا لمجريات ووقائع السيناريو السياسي الجديد تتكوّن لدينا صورة واضحة بأنه لا نية لدى دول العدوان للسلام
وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة حريصة كل الحرص على ضبط النفس والتمسك بالهدنة المُعلنة برعاية الأمم المتحدة
وزير الدفاع اليمني: انتشار قوة المهام البحرية متعددة الجنسيات انتهاك صارخ للمياه الإقليمية اليمنية ويهدف لمحاصرة اليمن ونهب ثرواته
المغتربون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية
وكالة الانباء السورية: اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بمدينة دير الزور
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش
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