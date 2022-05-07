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البنتاغون: أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا يعملون لمواجهة روسيا

البنتاغون: أكثر من 100 ألف جندي أمريكي في أوروبا يعملون لمواجهة روسيا
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

ذكرت كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع الأمريكي، أن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرون في أنحاء المسرح الأوروبي، حيث يعملون بشكل وثيق مع الحلفاء في الناتو "لردع روسيا".

العالم-الاميركيتان

ونقلت وكالة "سبوتنبك" عن هيكس قولها خلال حدث في "معهد رونالد ريغان" أمس الجمعة عندما سئلت عن مواجهة روسيا: "في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات".

وأضافت هيكس: "أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في المسرح الأوروبي المسرح الأوروبي وفي محيطه. نحن في وضع جيد هناك. إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن توقعت احتواء الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".

وفي وقت سابق، صرحت هيئة الأركان البيلاروسية بأن حلف الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ويستعد "لعمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي"، مشيرة إلى أن هناك نحو 37.5 ألف عسكري، منهم 24.5 ألف في بولندا ودول البلطيق، وأن هناك قوات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، يمكن تشكيل مجموعات هجومية منها بشكل سريع.

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