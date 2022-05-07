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الخارجية القطرية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية

الخارجية القطرية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذّرت دولة قطر، من اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

العالم - قطر

ودعت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.

وأمس الجمعة، ذكرت ما تسمى الإدارة المدنية "الإسرائيلية" بالضفة الغربية المحتلة أن سلطات الاحتلال بصدد المصادقة على نحو 4 آلاف وحدة استيطانيَّة جديدة في الضفة.

وقالت الإدارة، في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية إن "اللجنة الفرعية للاستيطان في مجلس التخطيط الأعلى ستعقد اجتماعاً، الخميس المقبل، بهدف الإيداع والمصادقة على مخططات استيطانية جديدة تشمل 3988 وحدة استيطانية".

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