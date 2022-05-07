السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تعلن استعدادها لإستضافة بطولة العالم العسكرية بالتايكواندو

طهران تعلن استعدادها لإستضافة بطولة العالم العسكرية بالتايكواندو
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس إدارة الرياضة واللياقة البدنية بالقوات المسلحة الايرانية استعداد الجمهورية الاسلامية لاستضافة بطولة المجلس الدولي للرياضة العسكرية (CISM) بالتايكواندو في شهر ديسمبر/كانون الاول المقبل.

العالم - إيران

في كلمة القاها العميد جمشيد فولادي، رئيس قسم الرياضة واللياقة البدنية للقوات المسلحة في الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة والمؤتمر العالمي لسيزم (المجلس الدولي للرياضة العسكرية) في بيرو، قدم تقريرا عن اقامة الدورة الـ 35 لبطولة العالم العسكرية للمصارعة (CISM) والتي نظمتها بنجاح الجمهورية الإسلامية العام الماضي، مشيرا الى افتتاح أكاديمية سيزم للجودو في ايران، واكد استعداد إيران لاستضافة بطولة سيزم للتايكواندو في شهر ديسمبر/ كانون الاول 2022.

كما اشار العميد فولادي إلى الخطط الموضوعة للصعود المشترك لفرق من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للرياضة العسكرية (سيزم) الى قمة جبل دماوند (اعلى جبل في ايران) في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس تحت شعار "الصعود من أجل السلام"، وقال: لطالما كان وضع البرامج والأنشطة الرياضية في مجال سيزم موضع دراسة ودعم من قبل قادة القوات المسلحة الايرانية، وفي هذا الصدد تم اتخاذ تدابير مهمة.

روابط ذات صلة

بالفيديو..تعرف على بطل رياضة رمي القرص الايراني احسان حدادي

ايران تحصد 6 مدليات ذهبية في اولمبياد الصم بالبرازيل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تونس: ألمانيا شريك مساند لمجهودات التنمية في تونس

"طالبان" تعلن عقوبات جديدة بحق المخالفات لتعليماتها بفرض ارتداء الحجاب

طهران تعلن استعدادها لإستضافة بطولة العالم العسكرية بالتايكواندو

الذين إتخذوا أعداء الله أولياء.. الإمارات تهنىء "إسرائيل" بالنكبة والمغرب يشتري منها الاسلاح

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-05-2022

سوريا.. اعتداء جوي يستهدف حويجة كاطع قرب الجسر المعلق بدير الزور 