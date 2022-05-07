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مصادر فلسطينية : إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال المواجهات قرب نفق بلدة حبلة جنوب قلقيلية

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

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