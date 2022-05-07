السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو والصور.. تشييع جثمان "الأنصاري" في كربلاء المقدسة 

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

شيع آلاف العراقيين، اليوم السبت، في مدينة كربلاء المقدسة جثمان نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري (عبد الكريم يونس).

العالم-العراق

وذكرت وكالة /المعلومة/، ان، مدينة كربلاء المقدسة شهدت تشييعا مهيبا لجثمان نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري في مدينة كربلاء المقدسة.

تشييع مهيب في كربلاء

وأشارت الى ان، تشييع جثمان الانصاري شهد، بحضور محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وعدد من أعضاء البرلمان وشيوخ ووجهاء العشائر وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

تشييع ابومريم الأنصاري

وفي وقت سابق اليوم شهدت العاصمة بغداد، مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري (عبد الكريم يونس) بحضور كبار الشخصيات السياسية، وقادة الحشد الشعبي.

تشييع نائب امين عام منظمة بدر

وأفاد مصدر امني، امس الجمعة، بمصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر ابو مريم الانصاري بحادث سير في محافظة ميسان.

روابط ذات صلة

انطلاق مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر في بغداد (فيديو وصور)

الرئاسات الثلاث والقوى السياسية تعزي بوفاة أبو مريم الأنصاري

العراق: وفاة نائب الأمين العام لمنظمة بدر .. العامري والكاظمي يعزيان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة حرجة لشاب برصاص الاحتلال في قلقيلية

في ذكرى النكبة .. شاهد.. الإحتلال يصدر قرارا بتهجير 4000 فلسطيني

رسميا.. تشيلسي يعلن عن بيع النادي لرجل الأعمال الأمريكي تود بولي

هل تناول خل التفاح مفيد لمريض السكر؟.. تقرير يوضح

اليابان: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا

شاهد: تحرش جماعي بفتيات في السعودية يثير غضبا كبيرا على مواقع التواصل