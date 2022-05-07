بالفيديو والصور.. تشييع جثمان "الأنصاري" في كربلاء المقدسة 

العالم-العراق

وذكرت وكالة /المعلومة/، ان، مدينة كربلاء المقدسة شهدت تشييعا مهيبا لجثمان نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري في مدينة كربلاء المقدسة.

تشييع مهيب في كربلاء

وأشارت الى ان، تشييع جثمان الانصاري شهد، بحضور محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي وعدد من أعضاء البرلمان وشيوخ ووجهاء العشائر وعدد من قيادات الحشد الشعبي.

تشييع ابومريم الأنصاري

وفي وقت سابق اليوم شهدت العاصمة بغداد، مراسم تشييع نائب الأمين العام لمنظمة بدر أبو مريم الأنصاري (عبد الكريم يونس) بحضور كبار الشخصيات السياسية، وقادة الحشد الشعبي.

تشييع نائب امين عام منظمة بدر

وأفاد مصدر امني، امس الجمعة، بمصرع نائب الأمين العام لمنظمة بدر ابو مريم الانصاري بحادث سير في محافظة ميسان.