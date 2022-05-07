ايران تعرب عن مواساتها لكوبا بضحايا انفجار فندق هافانا

العالم - ايران

وقدم المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية تعازيه لكوبا حكومة وشعبا في ضحايا الحادث المؤلم معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

يذكر انه وقع صباح أمس الجمعة، انفجار غاز في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا ، أسفر عن تدمير واجهة المبنى حتى الطابق الخامس وألحق أضرارا بالمباني المجاورة.

ووصفت السلطات، ما جرى بالحادث المؤسف، وأشارت إلى أن مستثمري الفندق يملكون التصاريح والتراخيص اللازمة لاستثمار المعدات الغازية.

والفندق 5 نجوم يضم 96 غرفة ويقع في هافانا القديمة، كما ويضم أيضا مطعمين ومسبحا فوق السطح.

وقالت إدارة الرئاسة الكوبية، في بيان لها، إن عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في فندق "ساراتوغا" وسط العاصمة هافانا وصل إلى 22 شخصا، من بينهم طفل.

ووفقا للبيان، تم نقل 64 مصابا إلى المستشفى بما في ذلك 14 طفلا.