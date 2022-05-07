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اندونيسيا تعلن رغبتها في الاستفادة من تطوّر ايران في التقنيات النانوية والمعرفية

اندونيسيا تعلن رغبتها في الاستفادة من تطوّر ايران في التقنيات النانوية والمعرفية
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب رئيس البرلمان الاندونيسي في شؤون الصناعة والتنمية "رحمت غوبل" الذي يزور طهران رغبة بلاده في الاستفادة من تطور ايران في مجال التقنيات النانوية والمعرفية، قائلا ان هذا التطور ليس ملكا لايران فقط بل هو لجميع الامة الاسلامية.

العالم - ايران

وأشاد غوبل لدى لقائه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "السيد رضا فاطمي امين" بقدرة ايران على التطور التقني في هذه الظروف الصعبة قائلا ان بلاده تريد التعاون المشترك مع ايران في كافة المجالات وخاصة التقنيات المستخدمة في القطاع الصحي والعلاجي.

واضافى غوبل ان زيارته لطهران تهدف لاستمرار المشاورات مع الجانب الايراني بشأن زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، منوها الى عقد اجتماعات مع اصحاب القطاع الخاص والشركات التقنية والمعرفية في ايران.

من جانبه قال الوزير فاطمي امين ان من الضروري ايجاد فريق عمل لوضع خارطة طريق التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين والاستفادة ومن الامكانيات والاستثمارات المشتركة.

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اندونيسيا تعلن رغبتها في الاستفادة من تطوّر ايران في التقنيات النانوية والمعرفية

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