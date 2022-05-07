اندونيسيا تعلن رغبتها في الاستفادة من تطوّر ايران في التقنيات النانوية والمعرفية

العالم - ايران

وأشاد غوبل لدى لقائه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني "السيد رضا فاطمي امين" بقدرة ايران على التطور التقني في هذه الظروف الصعبة قائلا ان بلاده تريد التعاون المشترك مع ايران في كافة المجالات وخاصة التقنيات المستخدمة في القطاع الصحي والعلاجي.

واضافى غوبل ان زيارته لطهران تهدف لاستمرار المشاورات مع الجانب الايراني بشأن زيادة التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية، منوها الى عقد اجتماعات مع اصحاب القطاع الخاص والشركات التقنية والمعرفية في ايران.

من جانبه قال الوزير فاطمي امين ان من الضروري ايجاد فريق عمل لوضع خارطة طريق التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين والاستفادة ومن الامكانيات والاستثمارات المشتركة.