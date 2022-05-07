سفير لبنان بالإمارات: عدد الناخبين المسجلين بالإمارات نحو 25 ألفا

العالم -الامارات

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا بدأنا التّحضير ل​انتخابات المغتربين​ منذ بداية العام الحالي تقريبًا، وكلّ ناخب تسجّل في الإمارات، وصلته رسالة على بريده الإلكتروني، توضح له كلّ الإجراءات والخطوات الّتي يجب القيام بها عندما يأتي للانتخاب". وأكّد "أنّنا نسير تحت القانون، وفي مركز الاقتراع ممنوع وجود أي أعلام أو تجمّعات حزبيّة، وخارج القلم أي خارج القنصليّة، النّاخبون أحرار بالقيام بما يريدون، لكن عليهم احترام القانون الإماراتي وعدم تجاوزه".

وأوضح دندن "أنّنا تعلّمنا من تجربة عام 2018، ورأينا أين يمكننا التّحسين، وقدّمنا اقتراحات إلى ​وزارة الداخلية والبلديات​، وتمّ تأمين اللّازم لتسهيل العمليّة الانتخابيّة، وأهّمه تأمين أقلام الاقتراع"، مشدّدًا على أنّ "كلّ ناخب ​لبنان​ي يطمح للبنان أفضل عليه أن يشارك في الانتخابات، وأنا أتوقّع أن تكون نسبة الاقتراع جيّدة. حتّى أنّ نسبة المسجّلين أكبر بكثير ممّا كانت عليه في الانتخابات الماضية عام 2018 (8 آلاف ناخب)".