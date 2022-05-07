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تشاهدون الليلة في بانوراما..

محاولات إحياء محادثات فيينا لإلغاء الحظر...تبادل الأسرى اليمنيين ما بين الواقع والإعلام

محاولات إحياء محادثات فيينا لإلغاء الحظر...تبادل الأسرى اليمنيين ما بين الواقع والإعلام
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، تأكيد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أن التوصل الى اتفاق مستديم في محادثات فيينا،بحاجة الى قرار قوي وشجاع من قبل اميركا.

العالم - بانوراما

الى ذلك كشف موقع نورنيوز الإيراني عن زيارة يقوم بها كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي إنريكي مورا إلى طهران الثلاثاء المقبل.

وكانت مصادر إعلامية نقلت أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمحاولة أخيرة لإنجاح محادثات الغاء الحظر عن ايران في فيينا.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: استهجان القوى السياسية اليمنية العملية السعودية الاخيرة حول اعلانها اطلاق سراح عدد من اسرى الحرب.

وقالت اللجنة الوطنية لشؤون الاسرى ان من تم اطلاق سراحهم ليسوا من اسرى الحرب وانهم مجرد عمال ومقيمين يمنيين تم احتجازهم في السعودية في وقت سابق ووصفت المبادرة السعودية بالمسرحية والاكاذيب.

الى ذلك حذرت القوات اليمنية دول العدوان من مغبة خرق الهدنة وعدم التعاطي معها بجدية ومسؤولية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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