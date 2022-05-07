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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إذا أقدم الاحتلال على اغتيال قادة من المقاومة سيجد ردًا لم يخطر على باله

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

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