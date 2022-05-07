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العراق: العزم والاتحاد الكردستاني يعلنان موقفهما من مبادرة التنسيقي

العراق: العزم والاتحاد الكردستاني يعلنان موقفهما من مبادرة التنسيقي
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اصدر تحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني فی العراق، اليوم السبت، بيانا مشتركا داعمين فيه المباردة الاخيرة التي طرحها الاطار التنسيقي.

العالم - العراق

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