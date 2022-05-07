ألمانيا تحظر رفع علم أوكرانيا والأخيرة تصف القرار بصفعة على الوجه

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وفي وقت سابق، نشرت شرطة برلين رسالة باللغات الألمانية والروسية والأوكرانية حول قواعد السلوك في المدينة خلال الأحداث التذكارية يومي 8 و 9 مايو. وأوضحت الشرطة قرارها بالحد من استخدام العلمين الأوكراني والروسي في الأحداث المخصصة ليوم النصر لتقليل مخاطر الاستفزازات.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن ميلنيك، قوله: "لقد صدمنا حظر شرطة برلين على رفع علم أوكرانيا خلال أحداث 8 و9 مايو". وأضاف: "هذه صفعة على الوجه لأوكرانيا وجميع الأوكرانيين".

وأوضح الجانب الألماني أن القيود المفروضة على استخدام الرموز لن تنطبق على الدبلوماسيين وأعضاء الوفود الرسمية والمحاربين القدامى.