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نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 06-05-2022

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 07-05-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 06-05-2022

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