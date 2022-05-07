وزير الدفاع العراقي يصدر توجيهاً جديداً للقيادات الأمنية في صلاح الدين

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وقال عناد، لوكالة الأنباء العراقية (واع) خلال زيارته قيادة عمليات صلاح الدين، إنه "أصدر توجيها الى القيادات الأمنية في القاطع بتشديد الإجراءات لمنع تحركات العصابات الإرهابية، واتخاذ كافة التدابير لمنع أي حركة لتلك العصابات".

وأضاف، أنه "خلال الآونة الأخيرة تمت ملاحظة نشاط لحركة الإرهابيين، وهذا الامر غير مقبول تماماً بعد خمس سنوات على عمليات التحرير".

وأكد أن "القيادات الأمنية وعدت بتنفيذ هذه التوجيهات وجميع الأمور تسير بشكل جيد"، مبيناً أنه "وخلال زيارته الى محافظة صلاح الدين اطلع على الخطط الموضوعة لمجابهة التهديدات وتم التأكيد على تطبيقها بالشكل الصحيح".

وأشار إلى أنه "استمع الى المشاكل من قادة العمليات وتم تذليل العقبات أمامها لحلها".

وأوضحت قيادة عمليات صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم السبت، أن زيارة الوفد الأمني برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد إلى المحافظة، جاءت للاطلاع على ثلاثة ملفات.

وقال قائد عمليات صلاح الدين، اللواء الركن عبد المحسن حاتم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الدفاع اطلع على نتائج عمليات الإرادة الصلبة، وكذلك على عملية إعادة افتتاح القطعات ضمن هذا القاطع بعد تنفيذ العمليات"، لافتاً الى أن "الزيارة تهدف أيضا إلى الاطلاع على الملف الأمني والنتائج التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة في قاطع منطقتي العيث ومطيبيجة غرب صلاح الدين".

ووصل وزير الدفاع جمعة عناد برفقة وفد أمني رفيع المستوى، صباح اليوم السبت، الى قيادة عمليات صلاح الدين، للاطلاع على سير العمليات والوضع الأمني في المحافظة.