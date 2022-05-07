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الدوما الروسي: يجب إدراج أميركا في قائمة مجرمي الحرب

الدوما الروسي: يجب إدراج أميركا في قائمة مجرمي الحرب
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين إن "على القيادة الأمريكية أن تضاف إلى قائمة مجرمي الحرب وأن تخضع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا".

العالم ـ روسيا

وكتب: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب محاسبة قيادة الولايات المتحدة، وإضافتها إلى قائمة مجرمي الحرب".

وأضاف فولودين، اليوم السبت، عبر صفحته على موقع "تلغرام"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه اعترف بأن "واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا".

وقال إن "الرئيس الأمريكي بايدن، الذي طالب بوقف التسريبات عن تبادل المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا، أقرّ بأن واشنطن رفعت عنها السرية".

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وبحسب المتحدث باسم مجلس الدوما، فإن نظام كييف يتلقى المساعدة، من بين جهات أخرى، من قبل المخابرات الأمريكية.

وأوضح أن الخبراء الأجانب يعملون في أوكرانيا، وأن واشنطن من خلالهم "تنسق وتطور العمليات العسكرية بشكل أساسي، وبالتالي تشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية ضد بلدنا".

وأضاف: "نحن لا نتحدث فقط عن توريد الأسلحة والمعدات، فقد تلقى نظام كييف النازي المساعدة من المخابرات الأمريكية، وبعد الانقلاب، يعمل مستشارون ومدربون أجانب في أوكرانيا".

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