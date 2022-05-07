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وزارة النقل اليمنية: نحمل تحالف العدوان والأمم المتحدة التداعيات الكارثية المتزايدة للوضع الإنساني نتيجة عدم تنفيذ الهدنة الإنسانية

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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