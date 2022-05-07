إسبانيا والمغرب تتوافقان على إجراءات مشتركة لمكافحة الهجرة

العالم - المغرب

ونقلت وكالة أنباء يوروبا عن وزير الدولة لشؤون الأمن الإسباني، رافايل بيريز، أن الترحيل “عنصر مهم لردع هؤلاء الأشخاص”.

وهذا سوف يكون مفيدا أيضا في مكافحة المهربين، بحسب ما قاله بيريز في اجتماع للدولتين في العاصمة المغربية الرباط.

وبالإضافة لذلك، ذكرت صحيفة “إلبايس” اليوم السبت، أنه جرى الاتفاق على استئناف الدوريات المشتركة قبالة سواحل الدولتين التي توقفت خلال جائحة فيروس كورونا.

وأصبح التواصل بين ممثلي البلدين محتملا بعدما رضخت إسبانيا لمطالب المغرب في نزاع قائم منذ عقود.

وتدعم مدريد الآن خطة الرباط الخاصة بجعل الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقا، إقليما ذاتي الحكم تحت سيادة المغرب. وتقاتل جبهة البوليساريو من أجل الاستقلال هناك.

وبحسب وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، جرى تسجيل دخول ما إجماليه 10 آلاف و452 شخصا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا في العام الذي انتهى في الأول من أيار/مايو الحالي. ووصل أغلبهم من شمال وغرب أفريقيا عبر المحيط الأطلسي إلى جزيرة الكناري التابعة لإسبانيا.

ومن ناحية أخرى، وصل 3708 أشخاص عبر سبتة ومليلية المغربيتين وكذلك عبر غرب البحر الأبيض المتوسط.