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بعد توقف 3 أشهر.. جامعة الفرات تفتح ابوابها من جديد

بعد توقف 3 أشهر.. جامعة الفرات تفتح ابوابها من جديد
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت جامعة الفرات استئناف الدورة الفصلية الأولى للامتحانات في كليات ومعاهد الجامعة بمحافظة الحسكة بعد توقف لثلاثة أشهر جراء انتهاكات “قسد” وتدمير المحتل الأمريكي لأبنية كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد.

العالم - سوريا

وذكر موقع "الوطن اون لاين" انه اعلن قرار استئناف امتحانات الدورة الفصلية المتوقفة في فرع جامعة الفرات بالحسكة وان الإعلان عن مواعيد جديدة قبل نهاية الأسبوع.

هذا وسبق ان نجحت الجهود السورية - الروسية المشتركة، التي بذلت على مدار عشرين يوماً من حصار "قسد" لأحياء في وسط مدينتي الحسكة والقامشلي، في فك الحصار عن هذه المناطق، والبدء بإدخال الطحين والمحروقات والمواد الغذائية إليها، كإجراء أول، مع استمرار النقاش حول فك احتجاز "قسد" لمباني الكليات الجامعية، وإعادة تسليمها لإدارة جامعة الفرات في المحافظة.

يتبع..

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بعد توقف 3 أشهر.. جامعة الفرات تفتح ابوابها من جديد