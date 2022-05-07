بعد توقف 3 أشهر.. جامعة الفرات تفتح ابوابها من جديد

العالم - سوريا

وذكر موقع "الوطن اون لاين" انه اعلن قرار استئناف امتحانات الدورة الفصلية المتوقفة في فرع جامعة الفرات بالحسكة وان الإعلان عن مواعيد جديدة قبل نهاية الأسبوع.

هذا وسبق ان نجحت الجهود السورية - الروسية المشتركة، التي بذلت على مدار عشرين يوماً من حصار "قسد" لأحياء في وسط مدينتي الحسكة والقامشلي، في فك الحصار عن هذه المناطق، والبدء بإدخال الطحين والمحروقات والمواد الغذائية إليها، كإجراء أول، مع استمرار النقاش حول فك احتجاز "قسد" لمباني الكليات الجامعية، وإعادة تسليمها لإدارة جامعة الفرات في المحافظة.

يتبع..