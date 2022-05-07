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كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال في ماريوبول

كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال في ماريوبول
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة الأوكرانية عن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن مصنع الصلب "آزوفستال"، آخر معقل لقواتها في مدينة ماريوبول بمنطقة دونباس.

العالم ـ أوروبا

وقالت نائبة الرئيس الأوكراني إيرينا فيريشوك اليوم السبت: "إنفاذا لأمر الرئيس تم إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين عن "آزوفستال"، وإتمام هذا الجزء من العملية الإنسانية في ماريوبول".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار عملية جارية تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق بين موسكو وكييف لإجلاء المدنيين المتواجدين مع القوات الأوكرانية داخل المصنع المحاصر من قوات روسيا وجمهورية دونيتسك.

وكان الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين قد أمر بعدم اقتحام "آزوفستال" الذي يضم شبكة معقدة من المرافق تحت الأرضية، ومواصلة محاصرة القوات الأوكرانية المتحصنة هناك، وتوفير ممرات آمنة لتمكين المدنيين من الخروج.

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