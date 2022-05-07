السي آي ايه: لا دليل على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

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وقال بيرنز خلال مؤتمر "لا نرى في المرحلة الراهنة، بوصفنا جهاز استخبارات، دليلا ملموسا يظهر أن روسيا تستعد لنشر أو حتى لاستخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية".

وأضاف بيرنز في المؤتمر الذي نظمته صحيفة فايننشل تايمز "لا يمكننا الاستخفاف بهذه الاحتمالات".

وتابع "لذلك نظل نركز بشدة كجهاز استخبارات... على تلك الاحتمالات في هذا الوقت الذي يشهد رهانات روسية كبيرة للغاية".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، أن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأبلغ زايتسيف الصحافيين بأن استخدام روسيا للأسلحة النووية، وهو خطر ناقشه المسؤولون الغربيون علنا، لا ينطبق على ما تسميها موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.