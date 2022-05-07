السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: هيئة الأركان تعتقد أنه ليس من الصواب تنفيذ هكذا قرار الآن

السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. التضخم في تركيا يصل الی 70 بالمئة

تشاهدون الليلة في بانوراما.. محاولات إحياء محادثات فيينا لإلغاء الحظر...تبادل الأسرى اليمنيين ما بين الواقع والإعلام

بالفيديو.. شاهد الفشل الكبير في مناهج التعليم السعودية

مسؤول يمني: السعوديون تلاعبوا بالهدنة ويتلاعبون بملف الأسرى الإنساني

كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال والمسنين من آزوفستال في ماريوبول

96 خرقا لقوى العدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية