الاعلام الامني تعلن تفاصيل مقتل "دواعش" في نينوى

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد أن أكدت قواتنا المسلحة، أن لا مكان للإرهابيين على تراب وادي الرافدين، ها هي اليوم تترجم هذا التأكيد وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة عن تواجد عجلة يستقلها عناصر عصابات داعش الإرهابية قرب أحد الإنفاق جنوبي الحضر".

وأضاف البيان "باشر تشكيل مسلح من الشجعان في طيران الجيش نحو هذه العجلة، وأثناء عملية الاستطلاع حاول العناصر الإرهابيين الهرب بالعجلة، إلا أن الأبطال في طيران الجيش أرسلوا هذه العناصر الإرهابية الى جهنم وبئس المصير بعد مطاردتهم للعجلة وترجل هذه العناصر منها"، مؤكداً "حرق العجلة بالكامل وقتلهم جميعاً".

في سياق منفصل أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل "متهم" في الشطرة بمحافظة ذي قار.

وقالت الخلية في بيان، إن "القوات الامنية المتمثلة بالقوات الخاصة وقسم شرطة الشطرة وفوج طوارئ ذي قار الخامس ومكتب استخبارات وامن الشطرة الميداني شرعت، اليوم السبت، بتنفيذ اوامر القاء القبض وفق احكام المادة (406) الصادرة بحق المتهم (حكيم کریم حميدي) يسكن قرية بني زيد ال عداي ضمن محافظة ذي قار".

وأضاف البيان أن "هذا المجرم كان داخل داره وبحوزته اسلحة خفيفة ومتوسطة وقنابل يدوية، ويستخدم افراد أسرته كدروع بشرية"، مشيراً الى أن "القوات الأمنية تمكنت من تطويق داره وفصل الأطفال والنساء عنه بعد أن تعاملت بمهنية عالية مع الموقف".

ولفت البيان الى أن "المتهم اقدم على تفجير رمانه يدوية، مما ادى الى مقتله، واصابة اثنين من الضباط من ضمن القوة المنفذة للواجب كانا على مقربة من المتهم".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم السبت ان انفجارا لم تعرف طبيعته وقع ضمن قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.