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الإحتلال يقرر تمديد الحصار على الضفة ومعابر قطاع غزة يومين إضافيين

الإحتلال يقرر تمديد الحصار على الضفة ومعابر قطاع غزة يومين إضافيين
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

قررت القيادة العسكرية الإسرائيلية تقرر تمديد الحصار على الضفة ومعابر قطاع غزة يومين إضافيين.

العالم - فلسطين

ميدانيا أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تظاهرة في إلعاد التي نفذت فيها العملية الأخيرة احتجاجاً على سوء الوضع الأمني.

في السياق، أصيب مواطنان مساء اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.

وقال مصدر محلي: إن المواجهات اندلعت عقب هجوم لمستوطني "بيت عين" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، بحماية جنود الاحتلال، على المواطنين العزل في منطقة "صافا" ببلدة بيت أمر.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

ووفق مصادر محلية؛ فإن آليات الاحتلال اقتحمت حي رأس شحادة في مخيم شعفاط، وانتشرت في شوارع الحي، وسط اندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات حتى اللحظة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساءً، شابين من قرية رمانة غرب جنين.

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