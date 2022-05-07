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الكنيست الإسرائيلي یرد على تهديدات قادة حماس

الكنيست الإسرائيلي یرد على تهديدات قادة حماس
السبت ٠٧ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" رام بن باراك، أن تل أبيب لا تخشى تصريحات قادة "حماس".

العالم-فلسطين

ونقلت هيئة البث الصهیونیة، عن بن باراك قوله، إن "إسرائيل لم ولن تخشى تصريحات وتهديدات حركة حماس ".

وهدد حركة "حماس"، بزعم أنه "تم ردعها، وأن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على أي استفزاز للحركة".

وكانت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت في وقت سابق السبت، على "توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد الحركة في قطاع غزة يحيي السنوار، على خلفية عملية (إلعاد)، التي وقعت مساء الخميس الماضي، شرقي تل أبيب".

وحذر المتحدث العسكري باسم الكتائب أبو عبيدة: "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزال في المنطقة وبرد غير مسبوق".

وأضاف، أن "معركة (سيف القدس) ستكون حدثا عاديا مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".

وجاء تصريحات أبو عبيدة بعد أن دعا نواب ومسؤولون سابقون وصحفيون إسرائيليون، صراحة، إلى اغتيال قائد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار.

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الكنيست الإسرائيلي یرد على تهديدات قادة حماس

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